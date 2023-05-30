Большой сольный концерт Дианы Анкудиновой пройдет в Самаре 16 июня 2023 года

Диана Анкудинова - многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов

Этим летом в Самаре пройдет большой сольный концерт юной талантливой певицы Дианы Анкудиновой. Она является победителем и обладателем Гран-при вокального телевизионного проекта «Ты супер!» и победителем проекта «ШоуМАСКгоон». Девушка выступит на сцене Самарской филармонии. Концерт состоится 16 июня 2023 года. Начало – в 19:00.

Диана Анкудинова является многократной обладательницей Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов. Ее талант был отмечен на китайском конкурсе юных артистов, на конкурсе «Таланты земли волжской». В 2017 году Диана выиграла золотую медаль Всероссийских молодежных Дельфийских игр. Она победила в категории «Эстрадное пение». В 2018-м юная певица выиграла приз зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская волна», а затем Гран-при проекта «Ты супер! Суперсезон». Недавно она одержала победу в телепроекте «ШоуМАСКгоон».

Диана Анкудинова обладает мощным голосом и необычным тембром. Песни в ее исполнении в общей сложности набрали уже более 1 млрд просмотров. Фан-клубы певицы есть не только в России, но еще в Индии и на Шри-Ланке.

Возрастное ограничение: 6+

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