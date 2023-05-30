Дмитрий Азаров обозначил приоритеты социального развития Самарской области

Глава региона выступил с посланием во вторник, 30 мая. Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 30 мая 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров выступил с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Во время выступления он обозначил приоритеты социального развития губернии. В их числе - поддержка семей с детьми.

Сегодня в регионе действуют 123 меры поддержки, которые получают более 1 млн. человек. Так, в регионе действует акция «Подарок новорожденному», ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а семьи получают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на выпускников школ и учреждений среднего профобразования, поступивших в вузы и техникумы области.

Активно ведется строительство школ. В этом году запланировано возведение сразу пяти учреждений в Самаре, Тольятти, Ставропольском и Волжском районах, что позволит создать более 5 тысяч новых учебных мест. Отдельное внимание уделено поддержке вузов и системе профобразования. В регионе отремонтированы более 150 зданий техникумов и колледжей, создано 30 новых современных мастерских.

Произошли изменения и в системе здравоохранения. За пять лет построено 115 новых объектов, 333 объекта приведены в порядок. В 2023 году будет обновлено еще 56 лечебных учреждений и построен 21 ФАП. Сельские территории планируется оснастить 13 мобильными диагностическими комплексами. Помимо этого, в планах – закупка 143 автомобилей для скорой и неотложной помощи, 103 из них уже поставлено. В 2024 году будут приобретены еще 97 автомобилей для нужд 53 медицинских организаций.

– Мы с вами видим, что обновление коснулось всех сфер жизни. Появились сотни новых объектов – благодаря реализации национальных и региональных проектов. Однако решение глобальных задач возможно только при условии качественной работы в муниципалитетах. Мелочей здесь быть не должно. Вместе мы можем не только больше, но и лучше, – подвел итог выступления Дмитрий Азаров.