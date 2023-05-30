Сотрудники МЧС проинспектировали пляжи Самары перед началом купального сезона

В этом году в Самаре будет открыто 9 пляжей Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Из-за жаркой погоды многие жители Самарской области решили открыть купальный сезон раньше срока. В связи с этим сотрудники МЧС посетили пляжи Самары, чтобы избежать несчастных случаев. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была проведена на пляже на Полевом спуске. Специалисты провели беседы с отдыхающими и раздали информационные памятки.

– Купаться мы рекомендуем только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами. Сейчас в Самаре действует 9 таких пляжей. Всего в Самарской области поданы заявления на декларацию 39 пляжей, допущен к эксплуатации на 31 пляж, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, пляжи примут первых посетителей 15 июня 2023 года. В этот день в городе официально откроется купальный сезон.

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