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НовостиОбщество30 мая 2023 14:48

Сотрудники МЧС проинспектировали пляжи Самары перед началом купального сезона

Проверка была проведена Полевом спуске
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году в Самаре будет открыто 9 пляжей

В этом году в Самаре будет открыто 9 пляжей

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Из-за жаркой погоды многие жители Самарской области решили открыть купальный сезон раньше срока. В связи с этим сотрудники МЧС посетили пляжи Самары, чтобы избежать несчастных случаев. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была проведена на пляже на Полевом спуске. Специалисты провели беседы с отдыхающими и раздали информационные памятки.

– Купаться мы рекомендуем только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами. Сейчас в Самаре действует 9 таких пляжей. Всего в Самарской области поданы заявления на декларацию 39 пляжей, допущен к эксплуатации на 31 пляж, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, пляжи примут первых посетителей 15 июня 2023 года. В этот день в городе официально откроется купальный сезон.

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