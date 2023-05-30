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НовостиОбщество30 мая 2023 15:30

В Самаре пройдет кейс-чемпионат для талантливой молодежи FINOPOLIS.365

Участие в нем примут люди, увлеченные финансовыми технологиями
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мероприятие пройдет на площадке СГЭУ. Фото: vk.com/ydayfinopolis

Мероприятие пройдет на площадке СГЭУ. Фото: vk.com/ydayfinopolis

Молодежь Самары, увлекающаяся финансовыми технологиями, сможет принять участие в кейсе-чемпионате FINOPOLIS.365. Мероприятие пройдет 26 и 27 июня на площадке СГЭУ.

В рамках чемпионата состоится командное соревнование, где участники будут решать задачи для финтех-рынка. Молодежь также сможет познакомиться с потенциальными работодателями, проявить себя, предложить свои идеи для развития проекта «Карта жителя Самарской области».

Принять участие в мероприятии могут граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Подать заявку необходимо до 5 июня 2023 года. Далее участники будут самостоятельно изучать материалы Финтех Хаба Банка России о финансовых технологиях и пройдут контрольное тестирование.

Участие в чемпионате бесплатное.

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