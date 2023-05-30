Появилась программа фестиваля «Волгафест» в Самаре в 2023 году

Организаторы отмечают, что фестиваль будет насыщенным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре состоится 7-й фестиваль «Волгафест». Мероприятие пройдет с 13 по 18 июня на первой очереди набережной. Организаторы обещают самарцам насыщенную программу.

Так, на фестивале запланировано театральные показы для детей. Каждый вечер на закате будет проходить сайт-специфик спектакль. Он будет состоять из 5 новелл. Музыкальная программа традиционно предложит разнообразие музыкальных жанров: от нового попа от махачкалинской группы «Нееет, ты что» и африканских ритмов от «Либерии» до меланхоличного инди-попа от надежды независимой музыки — проекта «Наадя». В рамках мероприятия также будет работать музейный городок, внутри которого будут проходить мастер-классы и лекции.

Нововведением этого года станет площадка «Скажи ДА!». Локация откроется в конце пляжа. Там разместится свадебная арка, которая станет фотозоной для влюбленных. Помимо этого, фестиваль пройдет на других набережных губернии – 17 июня он состоится в Тольятти, Сызрани и Октябрьске.