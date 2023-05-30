Омбудсмен Ольга Гальцова прокомментировала послание губернатора Самарской области

Ольга Гальцова отметила, что выступление получилось обнадеживающим. Фото: УПЧ по Самарской области

Во вторник, 30 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к депутатам и жителям. Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова прокомментировала обращение главы региона, отметив, оно получилось обнадеживающим. Основное внимание губернатор уделил итогам социально-экономического развития и перспективам в этой сфере.

– За пять лет удалось достичь важных показателей: открыты новые производства, создано более 48 тысяч рабочих мест, как следствие – рекордное снижение уровня безработицы. Ощутима поддержка малого и среднего предпринимательства, об этом говорят люди, – заявила Ольга Гальцова.

Омбудсмен отметила, что глава региона уделяет особое внимание переселению граждан из аварийного жилья, обеспечению жильем детей-сирот, молодых семей и ветеранов, решению проблем обманутых дольщиков, поддержке некоммерческого сектора. Ольга Гальцова также подчеркнула постоянную поддержку и заботу об участниках СВО и их семьях.

– Сегодня было содержательное выступление с точным знанием и пониманием каждой цифры, каждой проблемы. Мы все увидели губернатора с серьезными амбициозными планами, уверенного в будущем, – подчеркнула Ольга Гальцова.

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