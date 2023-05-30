«Крылья Советов» встретятся с болельщиками в Самаре 31 мая 2023 года

Все желающие смогут пообщаться с игроками и задать любые вопросы Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В среду, 31 мая 2023 года, болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» смогут встретиться с любимой командой. Встреча состоится на клубной базе. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

– В эту субботу наша команда сыграет с московским «Спартаком». Этот матч можно назвать важнейшим в завершающемся сезоне. Мы прошли через многое, но всегда чувствовали вашу поддержку. И она особенно необходима нам перед заключительным матчем РПЛ, – обратились к болельщикам игроки клуба.

Участники смогут пообщаться с игроками и тренерами и задать интересующие вопросы.

Встреча начнется в 18:30. Проход будет осуществляться через Загородный парк (ориентир - Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»). Вход свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.