Прокуратура обязала управляющую компанию устранить потоп в подвале многоквартирного дома в Самаре

Непростая ситуация сложилась в доме на улице Сердобской
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре управляющая компания устранила нарушения в многоквартирном доме после вмешательства прокуратуры. В помещении затопило подвал, однако меры долгое время не принимались. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Непростая ситуация сложилась в доме №10 по улице Сердобской. Жители неоднократно сообщали в УК, что подвал подтоплен, но обращения оставались без внимания. Тогда в ситуацию вмешалась прокуратура.
В адрес руководителя организации было внесено представление, в отношении инженера по благоустройству и содержанию жилищного фонда составлен административный протокол. В результате нарушения были устранены.
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