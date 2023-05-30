В Самаре 46% горожан уверены в собственном знании Трудового кодекса РФ

Самарцы отмечают, что смогут применить знания для отстаивания своих интересов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что знакомы с основными положениями Трудового кодекса РФ. Об этом заявили 46% опрошенных. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Многие самарцы отмечают, что сумеют применить полученные знания для отстаивания своих интересов. В основном это жители в возрасте 45 лет и старше. 36% опрошенных заявили, что знают трудовые права, но без помощи юриста не обойдутся. 18% горожан вовсе не знакомы с Трудовым кодексом.

Интересно, что за последние два года количество людей, знающих свои трудовые права, не изменилось. А за последние несколько лет их стало значительно больше – так, в 2010 году в своих знаниях были уверены 44% горожан.

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