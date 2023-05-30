В Самаре 2 июня 2023 года изменят маршруты 13 автобусов из-за Крестного хода

Транспорт проследует по скорректированным трассам следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 июня 2023 года в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню памяти святителя Алексия. В этот день 13 автобусов изменят маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения затронут автобусы №24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 261, 17, 32, 3. Они будут ходить по скорректированным трассам следования с 8:00 до 13:00.

схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

В это же время в городе временно перекроют несколько улиц. Проезд будет запрещен по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева; ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека; ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького; ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.