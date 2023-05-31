Жителей Самарской области призвали остаться дома и отключить приборы в преддверии грозы

Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. Фото: Павел Покровский

В среду, 31 мая 2023 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, ветра и града. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Ночью и днем местами в регионе ожидается гроза, а утром и днем прогнозируется усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 17-22 м/с, также возможен град, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуют при грозе не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы. Также нельзя топить печку, лучше держаться подальше от электропроводки, антенн и отключить от сети радио и телевизоры.

Если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. При отсутствии такой возможности, не стоит прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями, находиться на возвышенностях, открытых незащищенных местах и у воды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области, водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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