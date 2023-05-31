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НовостиОбщество31 мая 2023 4:25

В Самарской области водителям рекомендуют осматривать свои машины перед поездкой из-за жары

Автомобилистам региона напомнили правила безопасности перед непогодой
Ирина СИНЕГУБОВА
При высокой температуре воздуха возможны проблемы в работе аккумуляторов.

При высокой температуре воздуха возможны проблемы в работе аккумуляторов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГИБДД Самарской области напомнили водителям о правилах безопасности в связи с ухудшением погодных условий. Так, 31 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, град и жара 30-32 °C.

— Важно не забывать проводить осмотр своего транспорта перед поездкой, так как при высокой температуре воздуха возможны проблемы в работе аккумуляторов, световых приборов, электрики и давлении шин. А это может привести к возникновению аварийной ситуации, — рассказали в ведомстве.

Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, не превышать скоростной режим, концентрироваться на дорожной обстановке и не отвлекаться во время движения на телефон.

Рекомендации есть и для пешеходов. Им следует быть внимательными при переходе проезжей части и не забывать использовать световозвращающие элементы. В случае ситуаций неисправности транспортных средств или других происшествий, можно попросить помощь по телефонам: 102 или 112.

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