В Самаре иностранца приговорили к 8,5 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Также у мужчины конфисковали сотовый телефон, с помощью которого были приобретены наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре иностранного гражданина обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

— В феврале 2023 года мужчина в интернете связался с неизвестным и получил информацию о местонахождении «тайника-закладки» с двумя наркотическими средствами массой более 550 граммов и 26 граммов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Иностранец забрал запрещенные вещества из тайника и перенес в свою квартиру, ожидая дальнейших указаний от сообщника. Однако был задержан полицейскими, наркотики изъяли из незаконного оборота.

Также у мужчины конфисковали сотовый телефон, с помощью которого были приобретены наркотические средства. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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