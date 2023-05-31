В Самаре хотят построить высотки около Ракитовского шоссе в Кировском районе

Экспозиция проекта будет открыта с 1 по 8 июня в будние дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начались общественные обсуждение по поводу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В Кировском районе хотят построить высотки около Ракитовского шоссе.

Соответствующая информация размещена на сайте администрации Самары. Речь идет о земельном участке площадью 31160 кв. метров в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей. Там планируется многоэтажная жилая застройка.

Общественные обсуждения проводятся с 25 мая по 15 июня. Подробнее с проектом может ознакомиться каждый желающий в холле первого этажа городского департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132.

Экспозиция проекта будет открыта с 1 по 8 июня. Она работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и в пятницу с 9:00 до 16:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.