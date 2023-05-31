Оставила жить у знакомой: полицейские спасли трех малышей от нерадивой матери в Самаре

Знакомая отчаялась передать детей матери и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 26-летняя многодетная мать из областного центра не исполняла обязанности по воспитанию своих детей. Вместе с тремя малышами она не жила, детские пособия тратила на собственные нужды, в больницы с детьми не ходила.

— С сентября 2022-го по март 2023 года годовалый, двухгодовалый и трехгодовалый малыши находились у ее знакомой на территории Ставропольского района. В то время как мать детей не отвечала на ее звонки и сообщения в соцсетях, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В итоге женщина отчаялась передать детей матери и обратилась в полицию, куда сообщила, что больше не может содержать чужих детей. Сотрудники полиции забрали малышей, находящихся в социально-опасном положении, и поместили их в государственное реабилитационное учреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Горе-мать вызвали в отдел полиции. Во время опроса полицейские выявили у женщины признаки опьянения, но она отказалась проходить медосвидетельствование. За это мировой судья назначил ей административный штраф в размере 4 тысяч рублей.

Ранее женщина к административной и уголовной ответственности не привлекалась. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту неисполнения матерью обязанностей по воспитанию детей. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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