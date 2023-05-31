Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Самару 1 июня 2023 года

Одну из величайших христианских святынь привезли в Россию в 2011 году. Фото: правительство Самарской области

Летом в Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Его доставят в Сызрань, Самару и Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сначала святыню увидят жители Сызрани. Ковчег чуть более суток будет находиться в Казанском кафедральном соборе - с 8:00 31 мая до 12:00 1 июня 2023 года. В четверг, 1 июня 2023 года, частицу пояса Пресвятой Богородицы доставят в Софийский собор Самары. Поклониться святыне можно будет: 1 июня с 17:00 до 20:00, 2 и 3 июня с 8:00 до 20:00, а также 4 июня с 8:00 до 17:00. Молебны перед святыней будут служиться по окончании божественной литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.

После Самары ковчег отвезут в Преображенский кафедральный собор Тольятти. Там он будет находиться с 8:30 5 июня до 17:00 6 июня.

Напомним, одну из величайших христианских святынь привезли в Россию в 2011 году. Она посетила 14 городов. Ей поклонились более трех миллионов паломников. Тогда же частицу пояса передали на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.