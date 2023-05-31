Вступил в силу приговор дочери экс-мэра Самары за вымогательство 200 млн рублей у депутата

Самарский облсуд оставил без удовлетворения жалобу стороны защиты на приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вступил в силу приговор в отношении дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова — Людмилы. Ранее ее признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Об этом в среду, 31 мая 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что Людмила Тархова в период с декабря 2020-го по май 2021 года вместе с неким лицом потребовала от парламентария крупную сумму денег под угрозой распространения в СМИ и интернете компромата на него. Передача денег состоялась 12 июля 2021 года. Сразу после их получения дочь экс-мэра Самары была задержана.

Людмила Тархова не признала свою вину. Она утверждала, что не вымогала у депутата деньги. Якобы только требовала вернуть долг. Однако доказательства были против нее.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд Самары вынес Людмиле Тарховой приговор. Ее признали виновной в вымогательстве и назначили наказание в виде 7 лет колонии общего режима.

Адвокаты женщины не согласились с этим решением и обжаловали его. Недавно Самарский областной суд рассмотрел апелляцию. Приговор предыдущей инстанции он оставил без изменения.

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