В Самарской области мошенники украли у инженера 800 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области 22-летний местный житель, который работает инженером на одном из заводов города, перевел мошенникам более 800 тысяч рублей.

— 30 мая молодому человеку на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Сызранец поверил лже-специалисту, оформил кредит и выполнил все требуемые от него последующие действия. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 800 тысяч рублей.

После этого звонивший перестал выходить на связь. Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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