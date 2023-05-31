В Самарской области мошенники украли у инженера 800 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Сызрань Самарской области 22-летний местный житель, который работает инженером на одном из заводов города, перевел мошенникам более 800 тысяч рублей.
— 30 мая молодому человеку на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Сызранец поверил лже-специалисту, оформил кредит и выполнил все требуемые от него последующие действия. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 800 тысяч рублей.
После этого звонивший перестал выходить на связь. Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.