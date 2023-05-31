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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:44

В Самарской области мошенники украли у инженера 800 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Молодой человек оформил кредит
Ирина СИНЕГУБОВА
Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников.

Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области 22-летний местный житель, который работает инженером на одном из заводов города, перевел мошенникам более 800 тысяч рублей.

— 30 мая молодому человеку на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Сызранец поверил лже-специалисту, оформил кредит и выполнил все требуемые от него последующие действия. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 800 тысяч рублей.

После этого звонивший перестал выходить на связь. Спустя время парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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