Лето 2023 года в Самарской области начнется с дождей, гроз и небольшого похолодания

С 1 по 4 июня дождь в регионе будет идти и ночью, и днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале лета 2023 года. По их прогнозам, июнь начнется с дождей, гроз, сильного ветра и небольшого похолодания.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на четверг, 1 июня 2023 года, ожидаются кратковременный дождь и гроза. При последней возможен порывистый ветер. Температура воздуха составит +13...+18 градусов. Днем ожидается аналогичная погода, только столбик термометра поднимется уже до +23...+28 градусов.

В пятницу, 2 июня 2023 года, тоже прогнозируют кратковременные осадки, грозу и порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит +13...+23 градуса, а днем — около +23...+28.

В субботу, 3 июня 2023 года, тоже будет дождливо и пасмурно, возможны гром с молниями. Ветер немного стихнет. Он будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы столбик термометра опустится до +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26. В воскресенье, 4 июня 2023 года, ожидается аналогичная погода, только ночью может вновь разбушеваться ветер. При грозе его порывы будут достигать 16-21 м/с.

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