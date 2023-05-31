Стало известно, в каких сферах россияне чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году

Мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины / Фото: www.vtb.ru

Стало известно, в каком возрасте и в каких сферах чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году. Как выяснилось, свое дело люди начинают обычно в 35-44 года. Мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины. А основная сфера для нового бизнеса — интернет-торговля. Таковы результаты анализа данных онлайн-сервиса регистрации бизнеса ВТБ.

По формам бизнеса традиционно лидируют ИП. За весь 2022 год доля ИП, зарегистрированных с помощью сервиса, составила 81%, в первом квартале 2023 года – около 84%. Основное число регистраций проходит в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%). По сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась в пользу других регионов на 7%. В топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск.

По статистике сервиса, за первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. Среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса — строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.

— Предприниматели все активнее осваивают работу с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для регистраций бизнеса через наш онлайн-сервис. С его помощью клиенты могут зарегистрировать бизнес без визита в ФНС и сэкономить до 4 тысяч рублей на оплате госпошлины, а при одновременном открытии счета в банке, предприниматели получат бесплатно квалифицированную электронную подпись юрлица и 1 год полного пакета услуг для ведения электронного документооборота. Помимо этого, при онлайн-регистрации повышается качество заполнения документов, уменьшается количество ошибок, что в 2 раза снижает число отказов при регистрации в ФНС РФ, — рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

На россиян в возрасте от 35 до 44 лет приходится 36% зарегистрированных компаний, около четверти открывают клиенты 25-34 лет, на третьем месте с долей 15% — пользователи 45-54 лет. Предприниматели в возрасте 18-24 лет занимают 13%, за год их доля выросла на 3%. На поколение старше 55 лет приходится 10% регистраций. Доля женщин, регистрирующих бизнес в первом квартале 2023 года, составила 37%, снизившись на 2% к прошлому году. На мужчин приходится 63% регистраций бизнеса.

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