Минкульт РФ нашел подрядчика на обновление старообрядческой церкви в Самаре

Старинная церковь находится на улице Льва Толстого в Самаре / Фото: nasledie.samregion.ru

В Самаре прошли торги на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь», «Храм во имя Казанской Пресвятой Богородицы». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искало министерство культуры Российской Федерации. Старообрядческая церковь находится на улице Льва Толстого, 14. На необходимые услуги были готовы выделить около 13 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 13 381 281 рублей.

Победителя торгов уже выбрали. Им стало ООО «Научно-производственное управление Самарареставрация». Компания предложила за свои услуги 13 261 281 рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 30 сентября 2024 года.

Напомним, ранее объявили торги и на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Спасо-Вознесенский («Старый») Собор»

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