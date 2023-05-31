Треть россиян тратят материнский капитал на ипотеку

86% опрошенных любят детей. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Появились итоги опроса россиян, проведенного ко Дню защиты детей. 39% опрошенных назвали отношения со своими детьми очень хорошими. У 43% респондентов иногда бывают ссоры с детьми, но всегда удается найти общий язык. Только 4% считают отношения с детьми сложными из-за частых ссор и отсутствия взаимопонимания. У остальных опрошенных сейчас нет детей.

86% признались, что вообще любят детей (55% очень любят, 31% скорее любят). 11% относятся к детям нейтрально и лишь 3% холодны к ним.

Четверть опрошенных хотели бы иметь в семье одного ребенка, 48% - двоих, 16% - троих, 4% - четверых, 2% - пять и более детей.

32% участников опроса стали родителями в этом году или планируют появление ребенка в ближайшее время. 68% участников опроса сообщили, что получали материнский капитал. Из них 20% пока не решили, куда его потратить. 18% направят или уже направили его на погашение действующего ипотечного кредита. 13% считают лучшим способом потратить материнский капитал образование детей, 2% - ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, 1% - накопительную пенсию для матери.

Опрос был проведен банками ВТБ и «Открытие». С начала года клиенты ВТБ направили почти 7,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий. Треть родителей – клиентов банка в нынешнем году использовали маткапитал на улучшение жилищных условий. Более 3,67 млрд рублей было направлено на досрочное погашение ипотеки. Еще 3,8 млрд рублей - в качестве первоначального взноса. На ежемесячные выплаты из средств маткапитала было использовано 1,6 млрд рублей.