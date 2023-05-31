Выпуск новых пассажирских судов для внутренних перевозок могут начать в Самаре

В базовом варианте это двухпалубное судно длиной 32 метра, способное развить скорость до 20 км/ч / Фото: ЗАО "Нефтефлот"

В Самаре планируют построить серию пассажирских судов вместимостью до 240 человек. Проект намерены реализовать на площадке местного предприятия «Нефтефлот». Об этом во вторник, 30 мая 2023 года, во время своего послания жителям региона и депутатам губдумы сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По данным судостроительной компании, речь идет о региональном пассажирском судне «МПКС». Его проект разработал Морской инжиниринговый центр из Санкт-Петербурга. Базовый вариант предполагает двухпалубное судно вместимостью около 240 человек. Оно будет способно принимать и маломобильных пассажиров. Длина судна составит 32 метра. Оно сможет развивать скорость до 20 км/ч.

Проект могут реализовать в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Часть средств на ее исполнение будет поступать из Фонда национального благосостояния. Как пишет Волга Ньюс, самарское предприятие «Нефтефлот» входит в число участников программы. Оно планирует получать судостроительные заказы уже с 2023 года, в том числе и заказ на строительство серии пассажирских судов «МПКС». Их намерены эксплуатировать на водных путях Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал