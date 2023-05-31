Водитель «Лады Приоры» сбил 10-летнего ребенка в Самарской области

Мальчик шел справа налево по ходу движения транспортного средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 30 мая, в Самарской области произошло ДТП с участием маленького ребенка. В 16:00 в Автозаводском районе Тольятти 26-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 10-летнего мальчика.

— Мужчина ехал по парковочной площадке возле дома № 52 А по улице Революционной со стороны ул. Фрунзе в направлении Ленинского проспекта. Авария произошла, когда автомобилист двигался задним ходом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время этого водитель отечественной легковушки наехал на маленького пешехода. Мальчик десяти лет шел справа налево по ходу движения транспортного средства.

В ДТП пострадал ребенок, его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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