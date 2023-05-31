Дело осужденного экс-депутата Аркадия Лазарева вернули в Самарский облсуд

Аркадия Лазарева приговорил к трем годам колонии за коммерческий подкуп Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дело осужденного за коммерческий подкуп общественника и экс-депутата Аркадия Лазарева вернули на новое рассмотрение в Самарский областной суд. Такое решение во вторник, 30 мая 2023 года, вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, Аркадия Лазарева задержали в сентябре 2019 года. По версии следствия, он вступил в сговор с одной из компаний и пообещал не участвовать в аукционе, которое проводило Росимущество. За это общественник якобы попросил вознаграждение в 1,5 млн рублей. Сам активист отрицал свою вину.

В мае 2022 года Кировский районный суд Самары вынес экс-депутату приговор. Он назначил ему 3 года колонии строгого режима. С этим решением не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Первая настаивала, что Аркадий Лазарев невиновен, и просила его оправдать, а вторая — требовала более сурового наказания (8,5 лет колонии).

В январе 2023 года Самарский облсуд рассмотрел апелляции по делу. Жалобы стороны защиты он оставил без удовлетворения, но приговор все же отменил. Дело направили на новое рассмотрение в Кировский районный суд.

Аркадий Лазарев, его адвокат и прокурор вновь подали жалобы, но теперь в Шестой кассационный суд. Тот отменил решение областного суда. В качествен причины указано следующее:

— У суда имелась возможность принять решение по делу без его направления на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб и представления, он допустил существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела.

В результате дело Аркадия Лазарева направили на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд, но уже в ином составе.

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