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НовостиОбщество31 мая 2023 8:21

В Тольятти уложили 50% выравнивающего слоя дорожного покрытия на ул. Революционной

Все работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Проект предусматривает ремонт участка протяженностью в 1,369 км.

Проект предусматривает ремонт участка протяженностью в 1,369 км.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти продолжается ремонт улицы Революционной, специалисты уложили уже 50% выравнивающего слоя дорожного покрытия и обустроили бордюрного камня. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Проезжую часть по улице Революционной ремонтируют на участке от улицы Дзержинского до Приморского бульвара. Проект предусматривает ремонт участка протяженностью в 1,369 км. Все работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года.

Напомним, на Революционной планируется заменить дорожное покрытие площадью 26 тысяч кв. м, бортовой камень на остановках, 24 дорожных знака и две остановки. Помимо этого, дорожные работники установят 560 м пешеходного ограждения, отремонтируют посадочные площадки и нанесут разметку термопластиком.

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