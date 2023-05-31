Россияне увеличили срок погашения ипотеки до 4,3 лет в 2023 году

Быстрее всего выплачивают кредиты за дорогие квартиры. Фото: https://ru.freepik.com/author/master1305.

Заемщики всегда стремились досрочно погашать свои обязательства по крупным сделкам, но сейчас срок погашения ипотечных кредитов увеличивается. Своей статистикой поделился банк ВТБ (без учета рефинансирования). Сейчас российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Тогда как тем, кто сделал это в 2022 году, понадобилось в среднем 3 года.

Активнее всего клиенты выплачивают жилищные кредиты на суммы 15-20 млн рублей. В среднем на закрытие таких договоров уходит около 1,5 лет, следует из статистики банка за первые четыре месяца этого года. У заемщиков, занявших на покупку недвижимости до 5 млн рублей, полное погашение обязательств занимает 3,6 года.

В среднем на частично досрочное погашение ипотеки клиенты банка направляют 140 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает средний размер ежемесячного платежа. Для сравнения, год назад на частично досрочное погашение они выделяли в среднем 157,6 тысяч рублей, а в апреле 2020 года - 137 тысяч.

- Несмотря на то, что в среднем заёмщики берут ипотеку на рекордные 24 года, закрывают ее по-прежнему в разы быстрее: по нашим данным, за 4,3 года. Благодаря льготным программам со ставкой 6-8% ипотека перестала «висеть» над клиентами большим долгом, стала удобным финансовым инструментом для решения квартирного вопроса и посильным для выплаты. За счет общего снижения ставок и увеличения срока кредита в меньшую сторону изменился и ежемесячный платеж, поэтому заёмщики все чаще направляют освободившиеся средства не на досрочное погашение, а на другие, более важные для них расходы. При этом общий уровень их платежной дисциплины по-прежнему на высоком уровне – с точки зрения просроченной задолженности сегмент жилищного кредитования остается образцовым, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.