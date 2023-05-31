Историческую оконную решетку нашли при реставрации университета водного транспорта в Самаре

Решетку хотят отреставрировать и вернуть на прежнее место / Фото: hinshtein.ru

В Самаре при реставрации главного корпуса самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ул. Молодогвардейская, 62/64) нашли историческую оконную решетку. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

— Историческая оконная решетка была обнаружена после отбивки штукатурного слоя в интерьере литеры А. Ее замуровали при переделке бывшей проездной арки. Решено отреставрировать решетку и интегрировать ее на то же место, — говорится в сообщении.

Проем планируют оформить в виде деревянного окна со светодиодной скрытой подсветкой. Через него будет открываться вид на старую Самару — улицу Соборную (ныне — Молодогвардейская).

Отметим, реставрация главного корпуса университета водного транспорта вышла на финальную стадию. Полностью выполнены ремонт и замена перекрытий, монтаж стен, лестничных ступеней и переходных площадок. Крышу обновили на 95%. Такой же процент готовности у фасадов и штукатурных работ в интерьерах. Продолжается обустройство систем освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Вновь свои двери здание откроет осенью 2023 года.

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