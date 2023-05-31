Пассажирка ВАЗ-2114 попала в реанимацию после ДТП с «Газелью» в Самарской области

От удара «Газель» отлетела и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2107».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 30 мая, поздней ночью в Сызрани произошла массовая авария. Ее спровоцировал в 02:50 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114.
— Мужчина ехал по улице Декабристов со стороны улицы Магистральной в направлении пер. Волжский спуск. ДТП произошло в районе дома № 38, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Сначала отечественная легковушка наехала на стоящую «Газель», а потом на забор. От удара «Газель» отлетела и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107. В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка машины ВАЗ-2114.
С места происшествия женщину госпитализировали в реанимационное отделение. В каком она состоянии сейчас находится, неизвестно.
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