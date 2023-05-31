Количество умных светофоров увеличат в Самаре

Светофоры оснастят дорожными контролерами для управления сигналами на перекрестках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области станет еще больше умных светофоров. Их оснастят дорожными контроллерами, которые предназначены для управления сигналами на перекрестах. Это необходимо для повышения пропускной способности магистралей и уменьшения аварийных ситуаций.

В 2021 году Минтранс Самарской области нашел подрядчика, который выполнит работы по созданию интеллектуальной транспортной системы. Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. Согласно контракту, все работы необходимо выполнить до конца июня 2023 года.

Насколько известно, оснастить дорожными контролерами нужно сотни светофоров на перекрестах в Самаре и Тольятти. К примеру, в областной столице — на улицах Ново-Садовой и Демократической, Московском шоссе, на проспектах Кирова, Масленникова, Ленина, на улицах Авроры, Вилоновской, Гагарина, Коммунистической, Красноармейской, Мичурина, Ново-Вокзальной, Победы, Самарской, Советской Армии и других. В Автограде — на Автозаводском шоссе, бульваре 50 лет Октября, улице Ларина, Южном и Обводном шоссе и других.

Также контракт предполагает монтаж комплексов контроля интенсивности дорожного движения. Запланирована и установка пяти автоматических дорожных метеорологических станций: в Самаре — на Южном, Московском и Красноглинском шоссе, в Тольятти на Обводном шоссе, а еще на трассе Самара — Бугуруслан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал