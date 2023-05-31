Последняя возможность проголосовать за обновление общественных пространств у самарцев есть 31 мая

Обновление общественных пространств проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 мая, последний день, когда жители Самары могут проголосовать за объекты благоустройства на 2024 год по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Обновление общественных пространств проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждый житель может повлиять на формирование комфортной среды в городе. Проголосовать еще можно на сайте. Территории-победители приведут в порядок в следующем году.

Напомним, в топ-20 территорий вошли сквер Экономистов, сквер Гагарина, территория на 18 км Московского шоссе, сквер авиаконструкторов, сквер на Хлебной площади, бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина и др. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Самары.

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