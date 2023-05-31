Схему движения изменят на ул. Советской Армии в Самаре в ночь на 1 июня 2023

Корректировки затронут участок от Московского шоссе до ул. Стара-Загора Фото: Яндекс. Карты

В ночь на четверг, 1 июня 2023 года, в Самаре изменят схему движения на улице Советской Армии. Корректировки затронут участок от улицы Стара-Загора до Московского шоссе. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

— Для минимизации заторов будет изменено направление движения по полосам. При подъезде к перекрестку с Московским шоссе организуют три полосы, две из них будут работать для поворота налево, крайняя правая останется для движения прямо и направо, — говорится в сообщении ГИБДД.

При движении от Московского шоссе к улице Стара-Загора до середины квартала будет одна полоса, а на подъезде к перекрестку с улицей Стара-Загора — две. При этом по второй полосе теперь можно будет ехать прямо в сторону проспекта Карла Маркса.

Кроме того, увеличат время работы зеленого сигнала светофора у дома № 190 по улице Советской Армии (между улицей Стара-Загора и пр. Карла Маркса). Автомобилистов Самары просят быть внимательнее.

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