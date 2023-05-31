Автобус № 83 запустят в Самаре с 1 июня 2023 года

На маршруте с 6:00 до 22:00 будут работать четыре автобуса Фото: администрация Самары

С четверга, 1 июня 2023 года, в Самаре начнет ходить новый автобус — маршрут № 83 «Ул. Ташкентская — ЖК «Лесная поляна». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Автобус № 83 обеспечит транспортную доступность поселка Жигулевские сады, стадиона «Солидарность Арена» и фонда поддержки СВО «Защитники Отечества» (ост. «Больница им. Середавина»), — отметили в мэрии.

В прямом направлении автобусы будут ходить через улицу Ташкентскую, Московское шоссе, улицы Дальнюю, Арена 2018, Проезд № 2 и улицу Арена 2018. В обратном — через улицу Арена 2018, Проезды № 8, 9, 12, Московское шоссе и улицу Ташкентскую.

Схема движения автобуса № 83 Фото: администрация Самары

На маршруте будут работать четыре автобуса. Время движения — с 6:00 до 22:00. Интервал — 15-20 минут. Автобус № 83 будет делать следующие остановки: Ташкентская, больница Середавина, Дальняя, стадион «Солидарность Арена», поселок Жигулевские сады, Арена 2018, госпиталь «Мать и дитя», ЖК «Лесная поляна», универсальный спорткомплекс / фонд «Защитники Отечества», Агропарк / Проезд № 8, Алма-Атинская, Дальняя / 16 км, Ташкентская.

Стоимость проезда, как и в другом общественном транспорте Самары: 32 рубля по карте и 35 рублей за наличку. В автобусе № 83 будут действовать все льготы на проезд.

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