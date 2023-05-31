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НовостиОбщество31 мая 2023 10:31

В Самаре каждый второй местный житель проголосовал за введение ограничений для вождения самокатов

Аналитики провели опрос среди горожан
Алена ПРОВКИНА
Самарцы хотели бы ограничить скорость самокатов

Самарцы хотели бы ограничить скорость самокатов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители проголосовали за введение ограничений для вождения самокатов. Самарцы считают, что это поможет обезопасить пешеходов и сократить количество аварий.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый второй местный житель за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах. Против этого только 19% респондентов. При этом, за введение ограничений чаще выступают женщины. Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают подобное решение больше молодых.

Пользователи подчеркивают, что хотели бы ограничить скорость, запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам, ввести возрастное ограничение, введение обучения безопасности, регистрационных номеров и системы фиксации нарушений.