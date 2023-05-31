В Самаре каждый второй местный житель проголосовал за введение ограничений для вождения самокатов

Самарцы хотели бы ограничить скорость самокатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители проголосовали за введение ограничений для вождения самокатов. Самарцы считают, что это поможет обезопасить пешеходов и сократить количество аварий.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый второй местный житель за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах. Против этого только 19% респондентов. При этом, за введение ограничений чаще выступают женщины. Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают подобное решение больше молодых.

Пользователи подчеркивают, что хотели бы ограничить скорость, запретить движение по тротуарам и пешеходным зонам, ввести возрастное ограничение, введение обучения безопасности, регистрационных номеров и системы фиксации нарушений.