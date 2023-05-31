Ремонтная кампания стартовала на ТОАЗе в конце мая 2023 года

Плановые ремонтные работы проводятся на агрегате производства карбамида № 2 / Фото: ПАО "ТОАЗ"

На Тольяттиазоте стартовала ремонтная кампания. Плановые работы, в которые входят диагностика, ремонт и замена оборудования, начались на агрегате производства карбамида № 2. Планируется, что они займут не более 20 дней. Цель кампании — подготовить оборудование к летнему сезону.

Так, специалисты проведут коррозионное обследование аппаратов узла синтеза. Для этого привлекли сотрудников НИИ карбамида из Дзержинска. Также планируется заменить редукционно-охладительную установку, выполнить промывку теплообменного оборудования и почистить фильтры на производстве. Еще одна задача — провести экспертизу промышленной безопасности. Специалистам нужно будет отревизировать и обслужить около 50 наименований динамического оборудования на 40 позициях.

— Сейчас спрос на карбамид растет, поэтому летний сезон — самый ответственный в работе агрегатов. Чтобы исключить внеплановую остановку, на промплощадке своевременно проводятся ремонтные работы. Начало любой ремонтной кампании — это всегда большой вызов, но ресурсы для оперативности есть, и мы обязательно уложимся в установленные сроки, — отметил главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

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