Скорый поезд запустят из Самары в Минск с 14 июня 2023 года

Доехать до Минска из Самары и обратно можно будет с 14 июня до середины сентября. Фото: Куйбышевская ЖД

Теперь из Самары в Беларусь можно будет доехать без пересадок. В июне начнет курсировать межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. Об этом сообщает официальный канал Куйбышевской железной дороги.

Доехать до Минска из Самары и обратно можно будет с 14 июня до середины сентября. Из Самары поезд будет отправляться в 13:30 и прибывать в Минск на следующий день в 23:53. В обратном направлении отправление запланировано на 21:57, а прибытие – через день в 08:56.

По пути предусмотрены остановки в Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах. В поезде современные купейные и плацкартные вагоны, а также СВ. Есть и купе для маломобильных пассажиров.

Билеты уже в продаже на сайте Куйбышевской ЖД.

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