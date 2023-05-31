Скорый поезд запустят из Самары в Минск с 14 июня 2023 года

Доехать до Минска из Самары и обратно можно будет с 14 июня до середины сентября. Фото: Куйбышевская ЖД
Теперь из Самары в Беларусь можно будет доехать без пересадок. В июне начнет курсировать межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. Об этом сообщает официальный канал Куйбышевской железной дороги.
Доехать до Минска из Самары и обратно можно будет с 14 июня до середины сентября. Из Самары поезд будет отправляться в 13:30 и прибывать в Минск на следующий день в 23:53. В обратном направлении отправление запланировано на 21:57, а прибытие – через день в 08:56.
По пути предусмотрены остановки в Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах. В поезде современные купейные и плацкартные вагоны, а также СВ. Есть и купе для маломобильных пассажиров.
Билеты уже в продаже на сайте Куйбышевской ЖД.
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