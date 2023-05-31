Самарские туристы стали ездить на отдых в Дагестан в 1,5 раза чаще

В Дагестан едут за красотой и кавказским гостеприимством. Фото: МегаФон.

Число путешественников из Самарской области, которые побывали в Дагестане этой весной, увеличилось на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными местами притяжения стали — столица республики, ее спутник Каспийск и Сулакский Каньон. На экскурсии по древнейшему городу России — Дербенту побывали лишь 3% приехавших жителей губернии. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Дагестан — один из самых южных и колоритных регионов России. Туристов привлекает Каспийское море, комфортный климат, горы, памятники архитектуры, локальные аулы и кавказское гостеприимство. В Дагестан из Самарской области чаще всего ездят в августе и июле — по данным оператора, на этот период приходится 36% от годового турпотока.

Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу — столицу региона посетил каждый седьмой турист из губернии.

К началу туристического сезона МегаФон модернизировал базовые станции LTE для удобства пользования онлайн-сервисами. В результате работ медианная скорость интернета в сети оператора, по результатам исследования компании Ookla, увеличилась на 6 % и составила в апреле 26,5 Мбит/сек.