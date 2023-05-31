Разработчики Самарской области представили свои идеи на интенсиве «Стартап-выходные: INVEST PITCH»

Самарцы представили свои проекты

В Самарской области разработчики представили свои идеи на двухдневном интенсиве. «Стартап-выходные: INVEST PITCH» прошли 27 и 28 мая 2023 года в рамках форума «Мой бизнес».

Организатором мероприятия выступил региональный центр StartupSamara и областное министерство экономического развития. Предприниматели смогли подготовить инвестиционную презентацию и выступить с ней перед экспертами, которые рассказали, как привлечь денежные средства. Участники также продемонстрировали умную камеру для онлайн-репетиторов, маркетплейс доставки запчастей и решения для разработчиков IT-компаний. В регионе продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Мы постоянно внедряем новые инструменты поддержки: это гранты, льготное финансирование, образовательные курсы, рабочие места в коворкинге центра «Мой бизнес», инструменты продвижения и информационного сопровождения, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Более 60 участников встретились на площадке регионального центра и подробно изучили структур продающей презентации. Предприниматели объединились в команды и приобрели навыки публичных выступлений.