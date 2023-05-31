Дополнительные автобусы пустят в Самаре в день проведения фестиваля Юрия Башмета 1 июня

Автобусы будут ожидать пассажиров на улице Самарской в границах улицы Ярмарочной. Фото: администрация Самары

В четверг, 1 июня, с 20:00 до 22:00 в амфитеатре на склоне площади Славы в Самаре будет проводиться музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В связи с этим власти решили усилить работу общественного транспорта.

— Для удобства горожан и гостей 10 комфортабельных автобусов будут ожидать пассажиров по окончании мероприятия с 22:00 на улице Самарской в границах улицы Ярмарочной, — рассказали в городской администрации.

Автобусы со всеми остановками проследуют по маршрутам общественного транспорта №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50. Помимо этого, продлят и время работы основных маршрутов – до 22:30. Все интересующие вопросы можно задать по телефону «горячей линии» для пассажиров: 8 (846) 207-70-11.

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