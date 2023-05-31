Владельцам duty-free могут разрешить продавать алкоголь летающим по России пассажирам

Продажу алкоголя могут разрешить в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российских аэропортах предложили разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов. Приобрести спиртное они смогут в магазинах duty-free. Соответствующий законопроект подготовило министерство финансов РФ.

Так, в ведомстве предложили разрешить розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. При этом к подобной продаже будут установлены особые требования, пишет ФАН. Срок действия разрешения предложили установить до 30 июня 2026 года.

В Минфине отмечают, что данный законопроект будет направлен на поддержку операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли большие убытки во время распространения коронавируса и из-за недружественных действий некоторых государств.

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