Благоустройство двора на улице Ново-Садовой завершается в Самаре

Идет монтаж детского и спортивного оборудования, скамеек. Фото: администрация Самары

В Самаре завершается благоустройство двора в границах домов 283 и 283А на улице Ново-Садовой. Обновление идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Еще пару недель назад там велись работы по подготовке основания под площадки, а сейчас идет уже финальный этап работ, — рассказали в городской администрации.

В настоящее время специалисты монтируют детское и спортивное оборудование, скамейки, а также укладывают безопасное прорезиненное покрытие.

По нацпроекту во всех районах Самары благоустраивается около 50 дворов. 31 мая идет последний день голосования, когда жители могут решить, какие городские пространства обновить в первую очередь, в 2024 году.

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