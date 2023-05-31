Три новых бутика открыли в ТРК «Космопорт» в Самаре в мае 2023 года

В бутиках представлена коллекция как женской, так и мужской одежды / Фото: ТРК "Космопорт"

В Самаре в ТРК «Космопорт» в мае 2023 года открылись сразу три новых бутика. Два их них расположились на площадках ушедших с российского рынка ZARA и Bershka.

Так, 3 мая в торговом комплексе заработал первый в Самаре новый концептуальный бренд одежды MAAG. Он открылся на месте ZARA. 11 мая свои двери распахнул магазин бренда ECRU (вместо Bershka). Там представлена сочная коллекция как мужской, так и женской одежды.

Еще один новый бутик — CUVEE. Это нишевый микробренд женской одежды из Милана, который был основан в 2017 году студентами Института Marangoni. Основная идея бренда — концептуальный минимализм и сознательное потребление. Вся одежда производится исключительно небольшими лимитированными сериями.

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