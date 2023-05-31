В Самаре большинство горожан считают, что необходимо смягчить наказание за превышение скорости

Горожане рассказали, сколько тратят на оплату штрафов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, сколько они тратят на оплату штрафов. Многие считают, что необходимо смягчить наказание за превышение скорости.

По информации опроса Группы Ренессанс страхование, каждый пятый самарец ежегодно тратит до 10 тысяч рублей на оплату штрафов. Большинство водителей считают необходимым смягчить наказания за тонировку и парковку в неположенном месте. Опрошенные посчитали свои траты и оказалось, что 63% респондентов ежегодно тратят не более 2000 рублей. 18% опрошенных признались, что платят больше 10 и 20 тысяч рублей ежегодно.

При этом, многие самарцы считают, что стоит увеличить наказание за вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, проезд на красный, движение по обочине и переход дороги в неположенном месте.