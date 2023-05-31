Единую региональную программу по ипотеке предложили ввести в России

Топ-менеджер банка Анатолий Печатников озвучил предложение на форуме недвижимости «Движение» / Фото: ВТБ

В России предложили внедрить единую региональную программу по ипотеке и обеспечить ее федеральное софинансирование. Подобный подход сделает более понятными условия поддержки и значительно расширит круг потенциальных заемщиков. С такой инициативой выступил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

На сегодняшний день в России реализуется несколько сотен региональных мер поддержки ипотечного рынка. В совокупности с четырьмя федеральными программами они обеспечивают дополнительную помощь социально незащищенным категориям населения, проживающим в отдельных субъектах страны. При этом условия поддержки различаются и не всегда понятны целевой аудитории.

По оценке ВТБ, обеспечить максимальную прозрачность мер поддержки, повысить доступность жилищного кредитования для наиболее уязвимых категорий населения в текущих условиях, а также гарантировать равномерное развитие строительного сектора по всей стране способна единая региональная программа с софинансированием ставки из федерального бюджета.

По словам Анатолия Печатникова, унификация региональных программ жилищного кредитования и их софинансирование со стороны государства обеспечит адресную поддержку льготных категорий для приобретения жилья на доступных условиях. Он отметил, что для более точечной поддержки россиян также целесообразно сфокусироваться на развитии частного строительства. Со времен пандемии этот сегмент растет опережающими темпами и востребован в регионах.

– ИЖС имеет высокую капиталоемкость на этапе строительства и обладает низкой рентабельностью. Считаем, что дать мощный импульс рынку сможет компенсация со стороны государства ставки по проектному финансированию при строительстве ИЖС, так как позволит снизить затраты профессиональных участников рынка недвижимости, – сказал Анатолий Печатников.

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