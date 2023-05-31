В Самаре пропали 60 крышек с канализационных колодцев за четыре месяца

Кражи происходят чаще всего в местах, где велика вероятность остаться незамеченным. Фото: "РКС-Самара"

За четыре месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» пропало 60 металлических крышек. Как отметили в пресс-службе, спрос на чугунные крышки не спадает, а у воров есть постоянные места для «охоты».

Кражи элементов коммунальной инфраструктуры происходят чаще всего в местах, где велика вероятность остаться незамеченным. Однако крышки пропадают регулярно и на некоторых территориях, где расположено значительное количество жилых домов и оживленных дорог поблизости.

Так, на улице Тухачевского, 26-28 за последние два года пропали две крышки и 13 пролетов ограждений для земляных работ. Несмотря на то, что подозреваемых удалось задержать в начале этого года, они пропали и не явились на судебное заседание по делу 15 мая. В связи с этим заседание пришлось перенести на вторую половину июня.

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