В Самаре откроется детская музыкальная академия стран СНГ с 31 мая по 7 июня

Мероприятие пройдет с 31 мая по 7 июня

В Самаре пройдет XIII детская музыкальная академия стран СНГ с 31 мая по 7 июня 2023 года. Специалисты проведут работу с талантливыми ребятами и возродят традиции русской школы игры на музыкальных инструментах.

По информации пресс-службы правительства региона, академия пройдет в Год педагога и наставника и поможет сохранить культурные связи между странами. Так, 1 июня, в 13:00 проект откроют на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета. Участниками станут около 70 молодых дарований. В программе мероприятий примут участие не только преподаватели-наставники, но и музыканты, являющиеся студентами.

Во Дворце культуры в Новокуйбышевске состоится концерт «Новая Россия» 2 июня в 19:00. В Чапаевске концерт состоится в ДК им. В. Чапаева 5 июня в 18:00. В Самаре выступления детей услышат в ДК «Нефтяник» 6 июня в 18:00. Торжественное закрытие пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 7 июня в 12:00.