В Самарской области уделяют особое внимание газификации населения

Председатель правления СВГК Иван Аветисян отметил важность реализации проекта социальной газификации

В своем послании депутатам губернской думы и жителям Самарской области губернатор Дмитрий Азаров особо отметил важность дальнейшего развития газификации региона. Решение этой задачи - один приоритетов работы Средневолжской газовой компании.

Иван Аветисян, председатель правления СВГК:

«Еще до старта федеральной программы социальной газификации, начатой в 2021 году, СВГК совместно с правительством Самарской области активно реализовывала инвестиционные мероприятия по развитию региональной системы газораспределения. В результате нашей компанией было построено более 12 тысяч километров газопроводов в сотнях населенных пунктов Самарской области. В настоящее время уровень доступности природного газа в нашей губернии составляет около 94%. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране.

Президентская программа социальной газификации очень важна для людей, у которых ранее не было возможности самостоятельно подвести газ к своему дому. Сегодня каждый может бесплатно получить газ на границе своего участка или домовладения. Более того, при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан, имеющих льготы. Им гарантирована не только компенсация затрат на прокладку газовых сетей внутри границ участка, но и на покупку и установку газового оборудования. Сейчас СВГК совместно с региональными властями работает над тем, чтобы еще больше упростить процесс согласования, проектирования и подключения к газовой сети. Достаточно будет подать всего лишь одну заявку и получить газ «под ключ» не только к границе участка, но и непосредственно в дом».

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