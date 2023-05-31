Благотворительный забег для сбора средств на протез руки ребенку устроят в Самаре

В рамках забега предусмотрены несколько дистанций для детей и взрослых / Фото: БФ "Все Все Вместе"

В Самаре пройдет благотворительный забег «Добрый бег» в поддержку 10-летнего мальчика Паши. У ребенка гипоплазия кисти правой руки. Ему нужен новый протез, поскольку старый уже стал мал.

Забег пройдет в 17:00 25 июня 2023 года на территории стадиона «Солидарность Арена». Организатор — благотворительный фонд «Все Все Вместе». Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке. Стартовый взнос участника забега — от 500 до 1500 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату функционального протеза руки для мальчика.

В рамках мероприятия устроят забеги на 50 метров (дети до 5 лет), на 500 метров (6-9 и 10-13 лет), костюмированный забег на 500 метров, корпоративную эстафету 5х1 км, забег на 2 км (для взрослых и подростков 14-17 лет), забег на 4 км (для взрослых). Гостей и участников также ждут семейный праздник, призы и подарки, эксклюзивные медали.

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