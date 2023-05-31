Дмитрий Азаров принял решение о выплатах в 150 тысяч рублей бойцам вновь формируемых подразделений

Губернатор сообщил о назначении доплат бойцам на встрече с представителями командования самарского гарнизона Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями командования самарского гарнизона. В ней также приняли участие главный федеральный инспектор региона Михаил Феоктистов и военный комиссар Алексей Вдовин. Участники обсудили процессы формирования новых воинских подразделений и подготовки бойцов.

Контрактникам, которых зачислили во вновь формируемые подразделения, предстоит пройти боевое слаживание. Этот процесс займет несколько месяцев. Дмитрий Азаров заявил, что регион предусмотрит дополнительные средства, чтобы в этот период поддержать семьи защитников. Контрактники получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей и еще 195 тысяч рублей от Минобороны РФ.

- В Самарской области военнослужащим, которые будут призваны во вновь формируемые подразделения, будет назначена единовременная доплата в 150 тысяч рублей. Надеюсь, это позволит нашим бойцам качественно подготовиться, не торопясь в зону СВО, а имея запас времени для боевого слаживания, - отметил Дмитрий Азаров.

Представитель командования Самарского гарнизона поблагодарил главу региона за принятое решение и за его особое внимание к военнослужащим и их семьям. Напомним, Дмитрий Азаров регулярно ездит в командировки в зону СВО. На прошлой неделе он передал подразделениям, где служат самарцы, более 30 единиц техники и легковых машин, а также дополнительное оборудование.

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