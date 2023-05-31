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НовостиОбщество31 мая 2023 13:14

В Самарской области таможенники передали 660 единиц автозапчастей на нужды СВО

Товары обращены в федеральную собственность
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники передали запчасти ВС РФ. Фото: "пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники передали запчасти ВС РФ. Фото: "пресс-служба Самарской таможни

В городе Тольятти Самарской области таможенники передали автозапчасти на нужды специальной военное операции. Ранее товары были ввезены на территорию РФ.

По информации пресс-службы Самарской таможни, сотрудники службы безвозмездно передали 660 единиц автозапчастей войсковому формированию, входящему в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Ранее товары прибыли в России из Казахстана. Таможенники обнаружили автозапчасти, законность ввоза которых предприниматели не смог подтвердить.

Запчасти признали бесхозными и обратили в федеральную собственность. Уже после товары передали для обеспечения потребностей ВС РФ.